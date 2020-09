Leicester, Jamie Vardy double buteur d’entrée

Meilleur buteur du dernier exercice du championnat anglais, Jamie Vardy a entamé la nouvelle saison de la même façon qu’il a achevé la précédente. Dès sa première sortie avec Leicester City, l’ancien international anglais a inscrit un doublé. C’était ce dimanche sur le terrain de West Bromwich.

Les Foxes l’ont emporté 3-0 sur le terrain des Baggies et Vardy a signé les deux dernières réalisations de son équipe, en l’espace de dix minutes (73e et 83e). Deux buts marqués sur pénaltys. Avec ce doublé, il permet à sa formation de prendre les commandes du classement, ex-aequo avec Arsenal. C’est anecdotique à ce stade de la saison, mais ça permet de travailler dans un climat serein.

Vardy sur les traces des plus grands

L’enceinte des Hawthorns réussit bien à Vardy. Il y a marqué à chaque fois qu’il s’y est produit. Et c’est arrivé à cinq reprises dans sa carrière. Dans l’histoire de la PL, il n’y a qu’un seul joueur qui a été si souvent buteur à l’extérieur face à une seule et même équipe et c’est Ruud Van Nistelrooy (ex de MU) sur le terrain de Newcastle United.

Vardy totalise aujourd’hui 106 buts dans l’élite anglaise. Pas si mal pour un joueur qui n’a fait ses débuts en Premier League qu’à 27 ans. Pour intégrer le Top 10 de ce classement, il doit encore mettre 43 buts. Actuellement, il est à la 26e place du classement, ex-aequo avec Darren Bent.