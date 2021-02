Liverpool sombre en cinq minutes à Leicester

L'heure était à la relance pour Liverpool, mais la rencontre a pris une toute autre tournure face à des Foxes qui avaient l'occasion de creuser l'écart avec leur adversaire du jour au classement.

Liverpool a rapidement imposé un rythme très élevé et a mis la pression sur la défense des hommes de Brendan Rodgers, mais les hommes de Klopp ont manqué de justesse dans les derniers gestes.

Mohamed Salah a manqué le cadre à plusieurs reprises, et Kasper Schmeichel a écoeuré Roberto Firmino (26e et 27e). Et finalement, c'est James Vardy qui a disposé des plus grosses occasions de la première période.

Profitant et de sa grande connexion avec James Maddison, l'Anglais a manqué son lob sur Alisson (12e), avant d'envoyer une tête dans les gants du gardien brésilien (37e) puis de voir une nouvelle frappe s'écraser sur la barre transversale (43e).

Malgré une grande première période, ce n'est qu'en seconde période que le compteur s'est débloqué au King Power Stadium. Servi d'une jolie talonnade en retrait de Roberto Firmino dans la surface, Mohamed Salah envoyait une magnifique frappe dans les cages de Kasper Schmeichel (67e, 0-1).

Mais le rêve a encore tourné au cauchemar pour les Reds. Leicester égalisait à dix minutes de la fin du match, sur un coup franc de James Maddison. Un coup franc qui avait d'abord annulé pour une position d'Amartey qui gênait le gardien, avant d'être finalement validé par la VAR (80e, 1-1).

Encore une boulette pour Alisson

Et en 5 minutes, Leicester a coulé. Une minute plus tard, Alisson réalisait une nouvelle sortie désastreuse fait tomber son défenseur Ozan Kabak, et laisse Jamie Vardy seul pour aller tranquillement envoyer le ballon au fond des cages (81e, 2-1).

Puis, quatre minutes plus tard, Liverpool perdait un ballon dans le rond central et permet à Wilfred Ndidi lançait Barnes dans la profondeur. Harvey Barnes ajustait Alisson d'un plat du pied pour confirmer la victoire des Foxes (85e, 3-1).

Liverpool encaisse donc une troisième défaite consécutive en Premier League et laisse Leicester creuser l'écart entre le podium et la quatrième place. Les Foxes prennent provisoirement la deuxième place du podium, en attendant Manchester United.

Les hommes de Jürgen Klopp coulent un peu plus, et ont en plus de cela perdu James Milner sur blessure. Liverpool doit maintenant oublier le plus vite possible, et se concentrer sur son choc contre Leipzig en Ligue des champions mardi prochain.