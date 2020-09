Leicester n'abandonne pas la piste Wesley Fofana

Leicester City est très intéressé par Wesley Fofana, les Foxes auraient approché Saint-Étienne mais les Verts ne sont pas vendeurs.

Malgré tout, les dirigeants anglais maintiendraient un contact avec le défenseur central, peut-être en attendant de préparer une nouvelle offensive.

Pour son entraîneur Claude Puel, cela ne fait aucun doute le joueur de 19 ans restera à Saint-Étienne. Reste à savoir si les dirigeants stéphanois seront du même avis en cas de grosse offre de la part des Foxes.

La semaine dernière, le joueur évoquait la situation pour 'l'Équipe' : "Ma décision est prise : j'accepte une offre (celle de Leicester). Cette fois, je ne peux pas refuser. D'où je viens, des quartiers nord de Marseille et d'une famille pas aisée, ce n'est pas possible. Je serais fou de dire non à Leicester. Ce contrat peut changer ma vie. Je dois protéger ma famille en la mettant à l'abri. L'aspect sportif et financier étant réunis, je suis obligé de dire oui (...) Je suis allé voir le coach hier matin pour lui dire ce qui s'est passé, que je ne vais pas bien, et que je veux partir".