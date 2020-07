Leicester pisterait aussi Jovic

Cette saison a été l'une des plus difficiles de la carrière de Luka Jovic. Et il se pourrait que ce soit sa première et dernière année sous les couleurs du Real Madrid.

Son avenir est dans le flou total. En Italie, Naples, l'Inter et la Juventus sont très attentifs à la situation du joueur. Mais ce ne sont pas les seuls, Leicester pisterait aussi le buteur serbe.

D'après 'Daily Star', les Foxes auraient coché son nom pour le prochain mercato. La formation britannique est en quête d'un attaquant, et ils auraient pensé à Jovic.

Selon cette source, l'équipe de Brendan Rodgers, aurait déjà avancé ses pions pour recruter l'attaquant. Le club serait en contact avec l'agent du joueur.

À Leicester, ils considèrent qu'il serait un renfort plus qu'utile. Encore selon 'Daily Star', le Real Madrid serait prèt à le laisser filer pour 35 millions d'euros. Un prêt serait aussi envisageable.