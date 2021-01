Leicester prend la tête de Premier League en attendant Manchester

Leicester City n'a pas manqué l'occasion de prendre la tête de la Premier League de manière provisoire ce mardi soir, en battant les Blues de Chelsea tout en maîtrise au King Power Stadium.

Les Foxes ont baladé les joueurs de Frank Lampard et ont maîtrisé leur sujet tout au long de la rencontre, enfonçant des Blues qui pensaient s'être relancés ce week-end avec une victoire à Fulham.

Très vite entrés dans leur match, les hommes de Brendan Rodgers ont ouvert le score après sept minutes de jeu seulement. Sur un corner joué à deux avec Maddison, le centre d'Albrighton surprend Harvey Barnes, mais pas Wilfred Ndidi derrière lui. Le milieu de terrain nigérian déclenchait une merveille de frappe devant la surface. Le ballon touchait le poteau gauche avant de terminer dans les filets (1-0, 7e).

Leicester régale et James Maddison manque de doubler la mise dès la 16e minute en envoyant une lourde frappe qui s'écrase sur la transversale de Mendy. Chelsea tente de réagir, notamment avec des tentatives de Reece James (20e), Thiago Silva (21e) ou Hudson-Odoi (32e), mais Kasper Schmeichel reste vigilant.

Puis, quelques minutes avant la pause, les Foxes frappent à nouveau. James Maddison, auteur d'une grande performance, double la mise après un long ballon d'Albrighton dans le dos de la défense (2-0, 41e).

Le score n'évolue plus après. Un but d'Albrighton est refusé pour une position de hors-jeu, et même chose pour Timo Werner en fin de rencontre (86e). Face à des Foxes concentrés et une défense Fofana-Evans en forme, Chelsea n'y arrive pas. Chelsea reste huitième, et pourrait même perdre quelques places supplémentaires avant la fin de la 19e journée.