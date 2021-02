Leicester semble avoir trouvé le successeur idéal de Jamie Vardy

Même du haut de ses 34 ans, Jamie Vardy est l'un des meilleurs buteurs d'Angleterre. L'homme de Leicester, à l'éclosion tardive, a su maintenir sa grande forme au cours des dernières saisons en Premier League.

Il a déjà marqué 14 buts et fait 4 passes décisives en matchs officiels et ne semble pas connaître de baisse de régime, mais l'international anglais n'est plus tout jeune et les "Foxes" savent qu'ils devront rapidement lui trouver un remplaçant.

Selon 'The Sun', Leicester a Ivan Toney dans le viseur. C'est un joueur à qui on a donné sa chance à Newcastle, mais qui n'a pas convaincu. Les 'Magpies' ont alors décidé de le faire partir pour presque rien à Peterborough, un club dans lequel il a montré toutes ses qualités.

Au cours de ses deux saisons à Peterborough, il a réussi à marquer 23 et 26 buts et cette saison, en Championship, il impressionne tout le monde à Brentford. À ce stade de la saison, il totalise déjà 23 buts et 9 passes décisives et Leicester n'est pas la seule équipe à le suivre.

Toney a un profil similaire à celui de Jamie Vardy, de plus, il a eu le courage de partir dans un plus petit club afin de mieux rebondir par la suite. Le jeune joueur de 24 ans a du flair devant le but et risque d'attirer les convoitises des meilleurs clubs de Premier League.