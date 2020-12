Foxes et Red Devils se quittent dos à dos

Chaque année, le traditionnel Boxing Day offre aux amoureux de football de magnifiques émotions. Disputées en pleine période de fêtes, les rencontres, rapprochées, favorisent le spectacle et les nombreux rebondissements. Cette année, le Boxing Day s'est ouvert par une alléchante affiche opposant Leicester à Manchester United.

Au King Power Stadium, les deux formations, qui restaient chacune sur un succès lors de la journée précédente, ont d'abord offert un premier acte disputé. En effet, le round d'observation n'a pas existé ce samedi entre les Foxes et les Red Devils. Dès la 1ère minute de jeu, Marcus Rashford a manqué d'ouvrir le score de la tête sur une merveille de centre délivré par Bruno Fernandes. Malheureusement pour l'attaquant anglais, pourtant en position idéale ne lui a pas permis de convertir l'offrande du Portugais.

Bruno Fernandes a tout changé... pour tout le monde

Mais en grand attaquant qu'il est, Marcus Rashford n'a pas douté bien longtemps... Car à la 23ème minute, ce même duo a de nouveau fait étalage de son talent. Bien placé à l'entrée de la surface de réparation, Marcus Rashfod ne s'est, cette fois, pas fait prier pour convertir la passe de Bruno Fernandes (0-1). De l'intérieur du pied, le buteur de Manchester United a donc permis aux Red Devils de prendre l'avantage face à une équipe de Leicester en manque d'inspiration offensive. Un avantage mérité pour les visiteurs.

Oui mais voilà, une perte de balle évitable au milieu de terrain s'est avérée suffisante pour les locaux. Après avoir dépossédé Bruno Fernandes du cuir, Leicester est revenu au score à la 31ème minute grâce à une lourde frappe du gauche signée Harvey Barnes. C'est donc sur un score de parité que s'est terminé le premier acte.

Edinson Cavani décisif pour les Red Devils

Au retour des vestiaires, Leicester a tenté de se montrer plus entreprenant. Placés plus haut sur le terrain, les Foxes se sont inévitablement exposés aux contres des visiteurs. Par deux fois, Manchester est passé tout proche de doubler la mise. D'abord, quand Marcus Rashford, buteur plus tôt dans ce match, a manqué son face à face contre le portier adverse (60e). Puis, quand Anthony Martial, parfaitement lancé dans la profondeur, s'est vu refuser son but pour une position de hors-jeu (61e).

Finalement, la différence est venue de l'inévitable Bruno Fernandes. Après avoir été passeur décisif, l'international portugais a profité d'une offrande d'Edinson Cavani à la 79eme minute pour permettre à Manchester de faire la course en tête. Fraîchement entré en jeu, l'ancien attaquant du PSG a donc été décisif. Mais ce but n'a toutefois pas offert la victoire à sa formation, puisque Jamie Vardy a égalisé pour Leicester à la 85ème minute de jeu. Un but qui permet donc aux Foxes d'accrocher le match nul.