Leicester va rendre hommage à son ancien président

Il y a plus d'un an et demi, en octobre 2018, le monde du football était en deuil après l'explosion de l'hélicoptère dans lequel se trouvait le président de Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha.

L'accident avait eu lieu aux alentours du King Power Stadium, laissant le football anglais en deuil et des Foxes bouleversés après face à la perte d'un homme qui avait notamment contribué au titre de 2016.

Quelques années plus tard, le club de Leicester va rendre un nouvel hommage à son ancien président avec une statue qui sera érigée devant le stade de la ville de Leicester.

Une statue qui devrait mesurer près de trois mètres, et faite de bronze. Celle-ci sera placée sur un socle à cinq mètres du sol devant le King Power Stadium.

"Les propositions reflètent les efforts du club pour améliorer le domaine public autour du King Power Stadium et pour créer un point de rencontre attrayant et engageant, qui vise à la fois à respecter l'héritage de Vichai Srivaddhanaprabha et à améliorer l'expérience globale des supporters visitant le stade", a annoncé le club.