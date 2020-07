Leighton Baines raccroche les crampons à 35 ans

Ce dimanche, c'était la dernière journée de la Premier League 2019-20. Une saison pour le moins atypique à plusieurs aspects : Liverpool champion, 30 ans après ; la pandémie du covid qui a mis le football en stand-by ; la lutte pour une place en Champions League...

Everton, douzième au classement, devra dire au revoir à son latéral gauche, Leighton Baines.

Le joueur de 35 ans, qui évolue aux Toffees depuis 2007, a décidé de mettre un terme à sa carrière après la fin de son contrat, comme annoncé par le club.

Le numéro 3 d'Everton a disputé 420 matches toutes compétitions confondues et n'a jamais écopé d'un carton rouge.

| Leighton Baines has announced his retirement from football.



Thank you for everything, Leighton. pic.twitter.com/mhYYWiPHHB