Leipzig devra faire sans certains cadres pour la reprise

La Bundesliga est enfin là ! Les équipes allemandes reprennent le chemin des pelouses ce samedi à l'occasion de la 26e journée de Bundesliga après deux mois d'arrêt de compétition.

Parmi les équipes qui joueront ce samedi à 15h30 se trouve le Red Bull Leipzig de Julian Nagelsmann, qui reçoit Fribourg. Cependant, Nagelsmann n'a pas encore tout son effectif à disposition.

Si les équipes ont repris l'entraînement individuel il y a quelques semaines déjà, certains joueurs manquent encore de rythme, pendant que d'autres sont blessés ou suspendus.

Dayot Upamecano par exemple, ne sera pas de la partie samedi. Le défenseur central français sera suspendu pour accumulation de cartons jaunes.

Emil Forsberg ne sera pas présent non plus. Le joueur suédois souffre d'une angine et est sous antibiotiques, comme l'a annoncé l'entraìneur de Leipzig lui-même avant la reprise. Marcel Sabitzer et Patrik Schick sont quant à eux incertains.