Nagelsmann n'a pas peur du PSG

La dernière confrontation entre les deux éqquipes avait pourtant largement tourné en faveur du PSG. Mais le coach de Leipzig a beaicup d'espoirs sur ce nouveau duel, alors que le club allemand compte trois unités en deux journées, comme le club francilien.

"Je vois ces deux matchs contre le PSG comme des matchs décisifs, où il faut prendre plus de points que l’adversaire pour se qualifier en huitièmes. Avec une défaite demain, tout ne serait pas encore perdu, mais on serait sous pression lors du déplacement à Paris. Si c’est possible de prendre quatre points contre eux lors de la double confrontation, alors on aurait notre destin en main.", a-t-il ainsi asséné en conférence de presse.

Nagelsmann compte aussi sur la force mentale de ses hommes pour vaincre un PSG privé de nombreux titulaires : "L’année dernière aussi, on avait la pression en phase de poules, on était dans l’obligation de gagner. C’est normal, c’est la Ligue des champions. La pression est un privilège."