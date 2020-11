Angel Di Maria en première ligne

Cette fois plus que jamais les regards seront tournés vers Angel Di Maria. Déjà privé de Neymar (adducteurs) jusqu'à la trêve internationale, Thomas Tuchel a appris lundi soir le forfait de Kylian Mbappé en raison de douleurs aux ischio-jambiers droits. Une nouvelle absence de taille pour le PSG, qui va automatiquement replacer "ADM" au cœur des débats, lui qui vient de purger ses quatre matches de suspension en L1.

Titulaire contre Manchester United (1-2) et Basaksehir (2-0), l'Argentin le sera à nouveau ce mercredi sur le terrain de Leipzig. Un match où il aura la responsabilité d'être le créateur du jeu parisien, même si Tuchel rappelle qu'il n'est pas encore à 100% de ses capacités : "Angel est toujours un joueur clé, mais il manque de rythme. On ne doit pas attendre trop de lui, il a été suspendu quatre matches. Il a besoin de rythme, il aime jouer beaucoup pour gagner de la confiance dans les dribbles et la finition. Il a seulement jouer en Ligue des champions pour nous et je ne veux pas mettre toute la pression sur lui même si ça reste un joueur très important."

Joueur le plus utilisé depuis l'arrivée de l'entraîneur allemand, devant Marquinhos et Kylian Mbappé (88), Angel Di Maria (92 matches) pourra se rappeler aux bons souvenirs de Lisbonne. L'été dernier, lors du Final 8, il avait illuminé la demi-finale contre Leipzig en signant un but et deux passes décisives. Un Di Maria de gala dont le PSG aura encore besoin pour pallier les forfaits de ses stars Neymar et Kylian Mbappé, et renverser Leipzig - un concurrent direct à la qualification.

Dans sa mission, Di Maria devrait pouvoir compter sur Moise Kean et Pablo Sarabia. Un trio d'attaque inédit qui n'aura d'autre choix que de répondre présent pour éviter au PSG une contre-performance synonyme de mal de tête immédiat. En cas de défaite, Paris se retrouverait mal embarqué, avec seulement trois points glanés dans un groupe dominé par Manchester United. Un scénario que l'escouade parisienne, même amoindrie, n'entend pas envisager.