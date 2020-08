Keylor Navas vers un forfait

Keylor Navas ne devrait pas être rétabli à temps pour disputer la demi-finale de Ligue des champions, mardi contre Leipzig.

Le gardien costaricien n'a pas pris la route du centre d'entraînement avec ses partenaires ce dimanche pour la séance prévue en fin de journée. Touché aux ischios jambiers droits sur un dégagement face à l'Atalanta Bergame, il se dirige vers un forfait.

Idrissa Gueye ne s'entraînera pas non plus avec l'équipe. Le milieu de terrain n'a pas quitté l'hôtel avec le reste du groupe, mais à l'heure actuelle cela ne remet pas en cause sa participation à la rencontre. Benjamin Quarez pour 'Goal'.