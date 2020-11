L'indisponibilité de Kylian Mbappé peut-elle être plus longue que prévu ?

"Non pas plus longue. La blessure est très petite. Il est malheureusement dans une zone de risque. Le médecin m'a expliqué ça. Il ne pouvait pas être avec le groupe. C'est dommage pour nous. On ne pouvait pas prendre ce risque, ça aurait été trop. Maintenant, on doit trouver des solutions sans Kylian."

Comment jugez-vous l'intégration d'Alessandro Florenzi ?

"Son intégration est très bonne. Il parle Itallien, il peut comprendre l'Espagnol et le Français. C'est un gars très communicatif. En plus, il a de la qualité sur le terrain. Il est très dangereux offensivement et j'espère qu'il pourra faire l'entraînement complet aujourd'hui pour être prêt demain."

Qui aura les clés du jeu en l'absence de Kylian Mbappé et Neymar ?

"On aura onze clés demain, il faudra le faire en équipe. Si vous lisez la liste des absents et regardez le groupe qui est là, ça ne va pas être difficile de savoir qui débute le match. On doit avoir confiance dans les onze joueurs. Ce sera un effort collectif."

Angel Di Maria sera-t-il votre joueur clé malgré tout au vu des absences ?

"Oui, il est toujours un joueur clé, mais il manque aussi de rythme. On ne doit pas attendre trop de lui, il a été suspendu quatre matches. Il a besoin de rythme, il aime jouer beaucoup pour gagner de la confiance dans les dribbles et la finition. Il a seulement évolué en Ligue des champions pour nous et je ne veux pas mettre toute la pression sur lui même si ça reste un joueur très important."

Est-ce un match décisif pour la qualification ?

"On a l'impression que c'est comme ça effectivement au vu des deux premières journées. C'est un petit peu comme un huitième de finale je dirais. On va jouer ici, puis on recevra Leipzig au Parc des Princes. Cela peut être décisif si on gagne la confrontation directe. On connait très bien la situation."

Vous attendez-vous à souffrir plus que d'habitude et peut-être à évoluer différemment ?

"Peut-être, mais peut-être qu'on sera très forts avec le ballon aussi. C'est sûr qu'on va souffrir à un moment donné, mais combien de temps ? On ne sait jamais ce qui va se passer. Il peut y avoir des blessures, des cartons rouges. On va trouver un onze titulaire habitué à jouer ensemble, qui se sent bien. J'ai confiance. Tous ceux qui seront sur le terrain demain méritent de jouer pour le PSG."

Ce match aura-t-il des similitudes avec la demi-finale du Final 8 ?

"Ce sera complètement différent. Regardez le onze titulaire. On avait réussi à contrôler ce match, mais je pense que Leipzig va défendre plus haut cette fois-ci. C'est un match à domicile pour eux, dans un autre contexte. Je les attends plus libérés. On doit accepter l'absence de joueurs comme Juan (Bernat), Ney, Marco Verratti, Julian (Draxler) ou Leo Paredes dans la sortie du ballon, et trouver d'autres choses en jouant plus direct et d'une autre façon peut-être."

Leandro Paredes peut-il débuter un match comme celui de demain ?

"Non, ce n'est pas possible. Peut-être que Leo pourra finir le match, mais là aussi ce serait déjà un risque."