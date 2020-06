Nagelsmann se prépare au départ de Werner

L'entraîneur du RB Leipzig, Julian Nagelsmann, a souligné que le prétendu transfert de Timo Werner à Chelsea n'était pas encore finalisé, mais il craint que son équipe ne perde des joueurs "très talentueux" cet été. La formation allemande est venue à bout d'Hoffenheim, samedi (2-0), et a donc renforcé sa position de troisième de Bundesliga, elle est donc toujours en course pour se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine.

L'attaquant de 24 ans a été l'un des principaux acteurs de ce succès, ayant marqué 25 fois en 31 matches de Bundesliga cette saison, mais il devrait être cédé à Chelsea cet été, les pensionnaires de Stamford Bridge ayant accepté de s'aligner sur les 60 millions d'euros demandés. Bien que rien n'ait été officiellement achevé, Nagelsmann a laissé entendre qu'il envisage déjà des options pour remplacer la star internationale allemande.

"Le transfert n'est pas finalisé, vous devez le souligner", a déclaré Nagelsman à 'Sport1'. Je suis un entraîneur avec une vision et des rêves réalistes. Je suis conscient que un ou deux joueurs très talentueux vont nous quitter. C'est à nous, alors, de trouver de nouveaux joueurs qui peuvent suivre de si grands pas."

Bien que Leipzig continue de poursuivre une politique qui les voit signer des jeunes joueurs, les développer et les vendre pour un prix plus élevé, leur entraîneur dit que leurs ambitions restent élevées et que l'équipe va dans la bonne direction.

"Je suis satisfait de notre performance, notre objectif était d'atteindre la Ligue des champions, a-t-il déclaré. Il est normal que nous voulions parfois être champions. Chaque équipe de Bundesliga devrait avoir ce désir. Mais si nous atteignons la Ligue des champions, je serais satisfait de cette saison en transition. Nous marquons constamment beaucoup de buts et avons depuis longtemps la défense la plus stable. Nous évoluons dans cette direction depuis des années. Nous voulons amener le club au niveau supérieur et atteindre nos objectifs. Si nous gagnons suffisamment de titres, cela dépend de moi, du club et de l'équipe."

Leipzig affrontera Düsseldorf lors de son prochain match mercredi et une victoire viendrait sceller sa place en Ligue des champions la saison prochaine.