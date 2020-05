Leipzig freiné par Fribourg pour la reprise

Le Red Bull Leipzig devait essayer de ne pas se faire distancer pour cette première journée de reprise du football mais les joueurs de Julian Nagelsmann n'ont pas réalisé une bonne opération.

Dans une Red Bull Arena vide et dans un nouveau contexte de football, Leipzig s'est fait surprendre par un Fribourg plein de réalisme qui n'était d'ailleurs pas loin d'empocher les trois points.

Sans Dayot Upamecano ou avec Sabitzer sur le banc, Leipzig a pourtant dominé pendant longtemps et s'est offert de bonnes occasions dont une frappe déviée de Nkunku ou un contre signé Werner qui s'est écrasé dans les mains de Schwolow.

Cependant, c'est bien Fribourg qui a réussi à ouvrir le score. À la 34e minute de la rencontre, les joueurs de Fribourg ouvraient le score après un corner tiré à gauche par Grifo. Le joueur trouvait Gulde pour détourner le ballon du talon dans la surface et l'envoyer dans les filets de Gulacsi.

Leipzig réussit néanmoins à se réveiller en seconde période et enchaîne les tentatives devant les cages d'un Schwolow particulièrement en forme. Lookman rate une grosse opportunité, et Kampl et Poulsen s'offrent à leur retour de grosses occasions.

Ce n'est qu'à la 77e minute que Leipzig trouve la faille. Kampl envoyait un centre au-dessus vers la défense et servait Poulsen dans les airs. Le Suédois s'élevait plus haut que la défense pour marquer le but de l'égalisation.

Pourtant, Leipzig a eu chaud et Fribourg se voyait refuser un but à la 93e minute du match après une position de hors-jeu sur le but de Koch. Malgré sa domination, les hommes de Nagelsmann n'ont pas encore trouvé leur rythme et ont perdu deux points précieux.