Leno nomme Alisson meilleur gardien de la Premier League

Le gardien d'Arsenal, Bernd Leno, a déclaré que son homologue de Liverpool, Alisson, était le meilleur de la Premier League.

Le Brésilien a fait forte impression à Anfield depuis son arrivée record en provenance de Rome il y a deux ans.

Remplaçant Loris Karius après sa performance désastreuse en finale de la Ligue des champions 2018, Alisson a contribué à transformer la défense de Liverpool. L'équipe de Jürgen Klopp n'a concédé que 21 buts en 29 matches de championnat cette saison.

Interrogé par 'Soccer AM', Bernd Leno n'a pas hésité bien longtemps au moment de désigner le meilleur portier du championnat anglais.

"Pour moi, c'est clair, c'est Alisson", a déclaré l'Allemand. "Il est bon en tout et ses statistiques sont également très bonnes".

"Il a joué un certain nombre de grands matches pour Liverpool et pour moi, il est clair qu'il est le meilleur gardien de but en ce moment. Liverpool a encaissé moins de buts que toute autre équipe en Premier League cette saison, et Alisson y a grandement contribué".

Liverpool a eu un douloureux rappel de la vie sans le Brésilien quand Alisson avait été blessé en mars dernier.

Le gardien remplaçant Adrian avait admirablement performé lorsque Alisson avait été suspendu plus tôt dans la saison, mais, contre l'Atletico, une performance peu convaincante de sa part avait contribué à la défaite à domicile de son équipe 3-2 et à son élimination de la Ligue des Champions.

Alisson semble avoir largement surmonté les comparaisons avec son compatriote Ederson pour être le meilleur gardien de la Premier League. Maintenant, avec Manuel Neuer, Jan Oblak et Marc-Andre ter Stegen, beaucoup le considèrent comme le meilleur au monde.