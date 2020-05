Guillaume Gillet annonce son départ de Lens avec tristesse

Deuxième de Ligue 2 au moment où celle-ci a été stoppée, le Racing Club de Lens, club emblématique de l'Hexagone, va retrouver la Ligue 1 la saison prochaine. Promu dans l'élite, le club nordiste le sera toutefois sans son milieu de terrain Guillaume Gillet.

Âgé de 36 ans, le principal intéressé a expliqué sur Instagram qu'il ne poursuivrait pas l'aventure avec les Sang et Or. Selon lui, son départ est une décision du club. Et elle ne manque pas de l'affecter... "C'est avec le coeur brisé que je dois vous annoncer que le club ne désire pas continuer l'aventure avec moi. La seule chose qui me console c'est d'avoir réussi avec l'équipe à remettre les Sang et Or à la place qu'ils méritent", a d'abord écrit le milieu de terrain.

"C'est la tête haute que je m'en vais, le goût amer de cette décision ne pourra jamais me faire oublier votre soutien, votre gentillesse et la façon dont vous m'avez accueilli sur vos terres", a ensuite ajouté l'ancien joueur du FC Nantes et de Bastia, particulièrement amer.