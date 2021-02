Le groupe de l'OM remaniÃ© et affaibli avant Lens

Place au football ! Après plusieurs jours mouvementés, marqués par l'invasion de la Commanderie par des supporters puis par la démission d'André Villas-Boas, finalement mis à pied à titre conservatoire, l'Olympique de Marseille va défier ce soir le Racing Club de Lens à l'occasion de la 23e journée de Ligue 1.

Pour ce déplacement à Bollaert-Delelis, les intérimaires Nasser Larguet et Philippe Anziani ont convoqué dix-neuf joueurs et doivent faire face à de nombreuses absences : Balerdi, Gueye, Cuisance et Khaoui sont suspendus tandis que Rongier et Amavi sont toujours diminués par des pépins physiques.

Quant à Ntcham, la dernière recrue du club phocéen et qui a entraîné le départ de Villas-Boas, il n'a pas été convoqué car il n'a pas encore pu disputer le moindre entraînement.

Pour pallier aux nombreuses absences, Larguet et Anziani ont fait appel à plusieurs jeunes pousses marseillaises : Souaré, Bertelli et Targhalline.