Lens prêt à signer sa première recrue pour la montée

Le Racing Club de Lens n'a pas pu célébrer la nouvelle avec ses supporters, mais a appris cette semaine sa montée en Ligue 1.

Le club du nord de la France va donc maintenant devoir se concentrer sur son mercato afin de pouvoir recruter quelques joueurs pour préparer sa montée comme il se doit.

Et selon les informations de 'RMC Sports', le RC Lens serait sur le point de s'offrir un premier renfort. Un renfort qui était dans le viseur de plusieurs clubs de Ligue 1, dont Saint-Étienne.

Il s'agit du jeune défenseur de 20 ans, Loïc Badé. Le joueur évolue au Havre et pourrait bien signer son premier contrat professionnel chez les Sang et Or.

Son contrat au Havre se termine le 30 juin prochain. Le joueur pourrait s'engager pour une durée de trois ans selon la presse française.