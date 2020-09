Paris chute dès la reprise

Un de chute déjà pour le champion de France en titre. Dès sa première sortie domestique, l’équipe de Thomas Tuchel s’est pris les pieds dans le tapis. Les vice-champions d’Europe sont tombés sur le terrain du promu lensois. Vu les circonstances et les nombreuses absences enregistrées, cette contre-performance n’est pas alarmante, mais elle fait tache quand même pour Paris. Verratti et consorts espéraient un bien meilleur résultat pour ce retour aux affaires domestiques.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, Tuchel avait demandé aux journalistes qu’ils soient indulgents avec ses troupes si celles-ci venaient à fauter d’entrée. Cela peut se comprendre après coup, surtout au regard des éléments qui composaient l’attaque de l’équipe lors de ce déplacement à Bollaert, mais il sera quand même difficile d’être conciliant avec le gardien Marcin Bulka.

Le numéro 3 dans la hiérarchie des portiers du PSG a raté son match. Il a été battu sur une action qu’il a lui-même provoquée. Le Polonais a pris un trop grand risque en voulant dégager à pied, et Ignatius Ganago en a profité pour le fusiller et ouvrir le score dans ce match. L’attaquant camerounais a mis alors les siens sur la voie royale, ce qu’il avait déjà failli faire en première période si le poteau n’avait pas détourné sa frappe à la 17e.

Hormis sur ces deux occasions, l’équipe de Franck Haise n’a pas été vraiment dangereuse avant de se retrouver devant à la marque. Elle a aussi laissé complètement le contrôle du ballon à son adversaire, mais les Artésiens n’ont pas joué petits bras pour autant. Tout en défendant avec solidité, et fermant au mieux les espaces, ils ont réussi à gêner leurs opposants dans la construction des actions. Ce n’était certes pas l’exploit du siècle face à ce PSG-là, mais il fallait quand même le faire, surtout pour une formation qui était dans le doute après avoir raté son entame de championnat.

A 1-0, le RCL a pris confiance, et a raté deux occasions de break qu’il aurait pu amèrement regretter. Heureusement pour eux, le PSG est resté sans réaction après avoir concédé le but. Ce n’était pas beaucoup plus reluisant avant, avec comme seule frappe digne de ce nom décochée par le jeune Ruiz, mais cela démontre que cette équipe manquait autant de ressources humaines que mentales pour assurer un résultat positif dans ce match.

Même s’il reste encore 111 points à prendre dans ce championnat, Paris peut ruminer ces 3 unités abandonnées à Bollaert, là où il n’avait plus perdu depuis 2004. Il y avait assurément de bien meilleures façons de préparer le classique face à l’OM. Pour Lens, il s’agit d’un succès de prestige. L’adversaire en face n’avait rien d’un champion de France, mais les Sang et Or auront tort de faire la fine bouche après cette belle performance.