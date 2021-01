Un accord trouvé pour la baisse des salaires à Lens

Frappés de plein fouet par la crise sanitaire et une saison disputée jusqu'ici presque entièrement à huis-clos et l'effondrement des droits TV à la suite du scandale Mediapro, les clubs de Ligue 1 vont devoir trouver des solutions pour faire des économies. À commencer par rogner sur leurs masses salariales.

Ce samedi, le RC Lens a annoncé avoir trouvé un accord-cadre permettant une baisse proportionnelle des salaires de l'ensemble de ses employés sur les six prochains mois. Selon les informations de 'L'Equipe', il s'agirait d'une baisse variant entre 5% et 20% en fonction des tranches d'imposition des salariés concernés. Ainsi, les plus gros revenus du club seront les plus impactés par cette baisse.

"Le Racing Club de Lens remercie l'ensemble de ses salariés qui ont, par leur accord unanime, manifesté leur solidarité et leur attachement au Club", a écrit le club dans un communiqué. Une nouvelle négociation devrait avoir lieu à propos de la saison prochaine dès que le club aura davantage de visibilité sur l'avenir des droits TV.