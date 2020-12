Les retrouvailles entre Lionel Messi et Neymar auront-elles lieus ? Et si oui, où et quand se feront-elles ? C'est la question que beaucoup se posent suite aux déclarations de Neymar.

Après le match opposant le Paris Saint-Germain à Manchester United, le Brésilien déclarait : "J'aimerais rejouer avec Messi. C'est ce que je veux le plus. Je le laisserais jouer à ma place, il n'y a pas de problèmes. Je veux jouer avec lui à nouveau, c'est sûr. Nous devons le faire l'année prochaine".

Des déclarations qui n'ont pas tardé à susciter l'interrogation et plusieurs rumeurs. La plus récurrente d'entre elles ? Messi au Paris Saint-Germain la saison prochaine.

Et pour Joseph Minguella, agent de joueurs, ayant notamment participé à la signature du prodige argentin au FC Barcelone - mais ayant également joué un rôle important dans l'arrivée de Diego Maradona au sein du club catalan - le transfert est envisageable.

Un désir "mutuel"

"Ils ont tout gagné ensemble et prenaient un plaisir fou sur le terrain. Leo a aussi envie de rejouer avec Neymar. Le désir est mutuel. Ils savent qu’ils auront plus de possibilités de gagner des titres ensemble sur le terrain. Mais pour le moment, il n’y a rien de concret", a-t-il d'abord déclaré.

Avant d'aborder un éventuel transfert au PSG : "Oui, c’est une possibilité. Il y a Neymar, Di Maria, beaucoup de joueurs hispanophones. Mais je pense qu’il n’y a même pas songé aujourd’hui. Sa priorité du moment, c’est de voir s’il peut rester au Barça avec un projet sportif qui ramènera le club au sommet du foot mondial".