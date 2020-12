Leo Messi, à deux petits buts de Pelé

Malgré ses 80 ans, Pelé détient encore certains des plus grands records dans l'histoire du football. Des records qui impressionnent, et qu'il a décroché tout au long de sa carrière, avec Santos et avec sa sélection.

Leo Messi, malgré un début de saison timide, est en train de retrouver le sourire à Barcelone, et se trouve plus proche que jamais d'égaler l'un des plus grands records de 'O Rei'.

À quelques heures du match de championnat espagnol du Barça contre Cadix, Leo Messi n'est plus qu'à deux petits buts du record de buts inscrits au sein d'un même club, détenu par la légende brésilienne.

Sous les couleurs de Santos entre 1957 et 1974, Pelé avait inscrit un total de 643 buts. Auteur de 641 buts à Barcelone, l'Argentin égalerait ainsi le prestigieux record s'il inscrivait un doublé ce soir.

Mais comme le souligne 'Mundo Deportivo', le club andalou fait partie des rares équipes contre lesquelles le capitaine du Barça n'a encore jamais marqué en Espagne.