Leo Messi contre-attaque

Quelques jours après la publication du journal espagnol 'El Mundo', qui a révélé le contrat signé par Leo Messi en 2017, la polémique continue de faire du bruit du côté de Barcelone.

La révélation de ce contrat estimé à 555 237 619 euros brut par an a provoqué un déferlement de critiques envers le club catalan et son capitaine. Et la Pulga serait prête à contre-attaquer.

Alors que le Barça aurait déjà ouvert une enquête en interne afin de savoir qui aurait pu divulguer le contrat du joueur, alors que quelques personnes seulement y avaient accès.

Et selon les informations de 'RAC1' ce mercredi, le clan Messi va à son tour porter plainte contre 'El Mundo', et serait déterminé à intenter une action en justice contre les différents dirigeants du club qui avaient accès à son contrat et qui auraient pu filtrer les détails dévoilés par le média ibérique.

Parmi ces personnes se trouveraient Josep María Bartomeu (ancien président du Barça), Carles Tusquets (président du comité de direction du club), Oscar Grau (PDG du Barça), Roma Puntí (service juridique du club) et Jordi Mestre (ancien vice-directeur sportif).