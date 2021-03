Leo Messi devient le joueur le plus capé de l'histoire du Barça

Et un record de plus dans la boîte pour Leo Messi à Barcelone. Le capitaine argentin n'a peut-être toujours pas prolongé son contrat à Barcelone, mais il continue d'écrire l'histoire de son club de coeur.

La semaine passée, le joueur argentin avait reçu les compliments de la planète football en égalant la légende espagnole Xavi en tant que joueur le plus capé de l'histoire du Barça avec un total de 767 matchs joués.

Ce dimanche soir, Leo Messi est titulaire contre la Real Sociedad et a donc surpassé son ancien coéquipier et ami, devenant ainsi le joueur ayant participé au plus de matchs avec le FC Barcelone.

768 matchs, toutes compétitions confondues. C'est une performance incroyable, et un record de plus pour le sextuple Ballon d'Or, qui n'a désormais plus de record du genre à battre sous les couleurs du Barça.