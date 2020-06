Leo Messi sera bien lÃ  contre Majorque

Tout est en place à Barcelone. Après une frayeur la semaine passée, Leo Messi a fait son retour à l'entraînement collectif lundi, tout comme Nelson Semedo.

L'attaquant argentin s'est montré particulièrement en forme lors de la session d'entraînement de ce mardi, à quelques jours de la rencontre de Liga qui se jouera à Majorque.

Après cinq jours d'entraînement en solitaire pour une contracture au quadriceps de la jambe droite, le capitaine du FC Barcelone semble avoir laissé les douleurs derrière lui et est en pleine forme.

Selon les informations de 'AS', le joueur était très actif et s'est montré motivé. Une bonne nouvelle pour Quique Setién qui devrait donc pouvoir compter sur son élément le plus important pour la saison.

L'entraîneur blaugrana a pu compter sur un total de 27 joueurs pour la session d'entraînement de ce mardi, 18 membres de l'équipe première et 9 de la réserve. Il pourra inclure jusqu'à 23 joueurs dans son groupe.