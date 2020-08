"Leonardo a appelé Thiago Silva, mais il ne pouvait pas faire marche arrière"

Thiago Silva n'a jamais caché son amour pour le Paris Saint-Germain et a répété à de nombreuses reprises son envie de prolonger avec le club de la capitale parisienne lors des derniers mois.

Cependant, le directeur sportif du club parisien ne semblait pas décidé à prolonger son capitaine, et celui-ci a finalement trouvé un accord avec Chelsea. Une déception pour les supporters parisiens attachés au Brésilien.

Quelques jours après l'officialisation du transfert de Thiago Silva à Chelsea, l'agent du joueur s'est confié pour 'L'Équipe' et a revélé que Leonardo avait bien appelé Thiago Silva... Mais trop tard.

"Mardi dernier, Leonardo a appelé Thiago et a évoqué la possibilité qu'il reste un an de plus. Thiago s'était déjà mis d'accord avec Chelsea, il ne pouvait pas faire marche arrière. Quand tu fais une telle proposition, tu dois en être convaincu. Un directeur sportif qui dit à un joueur qu'il ne le veut plus, et deux mois plus tard veut le prolonger, comment prendre ça ?", a raconté l'agent de Thiago Silva, Paulo Tonietto​.

"Celui qui ne voulait pas, c'est Leonardo, et c'est lui qui a le pouvoir. C'est pourquoi, même s'il n'avait pas signé avec Chelsea, Thiago ne voyait pas comment il aurait pu accepter la proposition de Leonardo vu ce qu'il lui avait dit deux mois plus tôt. Cela aurait été humiliant", continue l'agent de l'ancien capitaine parisien.

L'agent est aussi revenu sur la manière de faire du directeur sportif du PSG : "Leonardo a simplement dit qu'il ne comptait plus sur lui. Rien de plus. [...] Dès le début, Leonardo aurait dû l'appeler et lui dire : 'on te propose un an de plus, on ne sait pas si tu seras capitaine ou si tu seras titulaire', et Thiago aurait pu choisir de rester ou pas. Je pense que Leonardo devait ça à Thiago, au regard de tout ce qu'il a fait pour le PSG."