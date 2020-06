Leonardo confirme les départs de Cavani et de Thiago Silva

Tout comme le capitaine (Thiago Silva) du club, Cavani va quitter la formation parisienne à la fin de cette saison.

Leornado, le directeur sportif du PSG, a acté les départs des deux joueurs, dans une interview accordée au 'JDD'.

"Ça a été une décision très difficile à prendre, ce sont des joueurs qui ont marqué l'histoire du club : on se demande toujours s'il faut continuer un bout de chemin ensemble ou s'il ne vaut pas mieux éviter l'année de trop. Les histoires étaient tellement belles. Mais, oui, on arrive à la fin. Il fallait prendre une décision logique, même au niveau économique ou au regard de la génération qui arrive. Peut-être qu'on se trompe, je ne sais pas, il n'y a jamais de moment parfait. Maintenant, la Ligue des champions est encore en ligne de mire et l'idée c'est de poursuivre la compétition avec eux jusqu'à fin août. Mais la manière dont on peut y parvenir n'est pas encore claire (juridiquement)", a-t-il déclaré.

Cavani est actuellement le meilleur buteur de l'histoire du PSG avec 200 buts en 301 matches. Il a rejoint l'équipe en 2013 en provenance de Naples, avec l'arrivée de Mauro Icardi en août dernier, l'Uruguayen avait perdu sa place de titulaire.

C'est la fin d'une belle idylle... La future destination du joueur n'est pas encore connue, il est cependant très convoité par l'Atletico de Madrid. Quant à Thiago Silva, le Brésilien a affirmé son envie de vouloir rester en Europe.