Messi au PSG ? Leonardo s'exprime

C'est le feuilleton du moment. Entraîné par les déclarations de Neymar suite à la victoire des Parisiens face à United, la rumeur Messi au Paris Saint-Germain enfle jour après jour.

Il faut reconnaître que la situation de la Pulga au sein de son club permet également de nourrir les spéculations. Le sextuple Ballon d'Or est en fin de contrat et n'a toujours pas prolongé avec son club.

Toutefois, Leonardo quant à lui préfère tempérer : "Neymar ? C'est pour les journalistes argentins et quand tu fais une interview en Argentine, c'est normal que tu parles de Messi. On doit garder du respect, c'est un joueur du Barcelone. Quand on touche à nos joueurs, on n'est pas contents, alors on ne touche pas les joueurs des autres. Ce n'est pas le moment de penser au mercato, on est très contents de notre effectif. Aujourd'hui, beaucoup de respect pour Messi, pour Barcelone, ce n'est pas le moment de parler de ça".

Langue de bois ou simple besoin de freiner la pression médiatique liée à la rumeur ? Toujours est-il que le Brésilien n'écarte pas totalement une arrivée de l'Argentin.