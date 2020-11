Leonardo ne ferme pas la porte à Cristiano Ronaldo

Depuis l'arrivée des Qataris au PSG, les noms des plus grands joueurs de la planète sont souvent associés au PSG, à l'instar de Cristiano Ronaldo. Lors d'une session de questions-réponses avec les supporteurs parisiens, Leonardo, le directeur sportif, a répondu à cette rumeur.

"Toutes les choses qui sortent autour d’un nom comme celui de Cristiano, c’est parce c’est le foot aujourd’hui. Si Cristiano se réveille et dit: ‘Je vais dans un autre club’, dans combien de clubs il peut aller? Combien de clubs peuvent acheter un joueur de ce niveau? Il y a cinq ou six clubs. C’est un cercle fermé. Le PSG est dans ce cercle et tout le monde parle du PSG", a-t-il déclaré.

Même s'il ne ferme pas totalement la porte à une arrivée de Ronaldo au Parc des Princes, le dirigeant brésilien est tout de même conscient qu'un tel transfert paraît quasi impossible en raison du contexte économique actuel.

"Comme d’habitude, ce sont d’abord des opportunités et des situations. On prépare toujours nos mercatos, avec notre liste et nos priorités. Mais c’est normal qu’il y ait des choses extras comme ça de temps en temps. Aujourd’hui, il n’y a pas de folie."