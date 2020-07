Leonardo répond à Meunier !

Dans les colonnes du 'Parisien', Leonardo s'est expliqué concernant l'affaire Thomas Meunier et répond à ses attaques.

Il a notamment rappelé que l'international belge avait bénéficié de la même proposition que les autres joueurs en fin de contrat : "Thiago Silva, Eric Chupo-Moting et Sergio Rico, ont accepté. Ils ont eu un comportement parfait".

Il poursuit en affirmant que le club n'avait jamais manqué de respect et que c'ètait sa propre décision : "Il avait déjà signé pour Dortmund. Je ne sais pas quand. Il est libre depuis le 1er janvier, il était parfaitement dans son droit. Il a demandé le même salaire qu'au Borussia. J'ai appelé le Borussia pour obtenir un prêt et le club a éxigé un prêt payant. Dans ces conditions, c'était impossible. Le club ne lui a jamais manqué de respect. Il a toujours été titulaire, sauf quand il était blessé ou suspendu. On a essayé de le prolonger, il n'a pas voulu, c'est son droit".