Leonardo revient sur le départ de Tuchel

Les joueurs du PSG ont quitté l'année 2020 avec un coach, et sont revenus en 2021 au Camp des Loges avec un autre entraîneur. Pendant la trêve, le PSG a décidé de limoger Thomas Tuchel.

C'est Mauricio Pochettino qui a pris la place de l'Allemand, pour qui l'aventure s'est terminée six mois avant la fin de son contrat. Pour 'France Football', Leonardo est revenu sur cette décision de laisser partir Tuchel.

On savait, et il savait, que ce serait difficile de renouveler son contrat à la fin de la saison... Mais là, nous avons décidé d'anticiper un peu. (...) On n'a pas changé de coach pour faire les beaux", assure Leonardo pour 'France Football'.

"Je ne pense pas que ça pouvait être une surprise pour Tuchel. Ce n'était pas la première fois que l'on parlait ensemble de la situation. Peut-être qu'il ne me comprenait plus... On ne dirige pas un club avec des caprices. Vous croyez que l'on dépense des millions dans l'achat de joueurs ou la construction d'un nouveau centre d'entraînement et que l'on va passer juste quelques minutes pour se séparer d'un coach sur un coup de tête ?", a-t-il ajouté.