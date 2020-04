Leroy Sané au Bayern pour 80 millions d'euros ?

Leroy Sané serait-il en train de se rapprocher d'un retour en Allemagne ? Le joueur de Manchester City est une cible du Bayern Munich depuis plus d'un an maintenant et ce n'est un secret pour personne.

Sa déchirure des ligaments du genou l'avait empêché de rejoindre l'Allemagne lors de l'été dernier mais l'international de la Mannschaft serait toujours un objectif du club bavarois.

Et selon les informations de 'France Football', le club se serait déjà mis d'accord avec le joueur, qui pourrait donc quitter la Premier League et faire son retour en Bundesliga.

Le montant total de l'opération pourrait atteindre les 80 millions d'euros selon le média cité. Alors que City risque d'être exclu de Ligue des champions pour les prochaines années, Sané voudrait remporter la compétition avec le Bayern.