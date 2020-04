"Leroy Sané coûtera entre 30 et 50M€ cet été"

Selon Michael Rummenigge, le Bayern Munich pourrait signer la star de Manchester City, Leroy Sane, pour un montant de 50 millions d'euros maximum lors de la réouverture de la fenêtre de transfert.

Sané est privé des terrains depuis la victoire de City face à Liverpool lors du community Shield en août, après avoir essuyé une grave blessure au genou. L'international allemand a été contraint de se faire opérer sur la question, et a donc manqué toute la campagne 2019-20 à ce jour, ce qui a suscité de nombreuses spéculations sur son avenir.

Le joueur de 24 ans n'a plus qu'un an pour de contrat du côté d'Etihad, sans aucune nouvelle offre de contrat sur la table pour le moment, alors que les rumeurs l'annonçant comme possible partant pour le Bayern s'intensifient.

Les champions d'Allemagne sont bien intéressés par la signature de Sané depuis plus d'un an, mais étaient réticents à respecter la valorisation initiale de 100 millions d'euros. Michael Rummenigge - frère du PDG du Bayern, Karl-Heinz - pense que l'ailier pourrait être disponible à un prix nettement inférieur plus tard dans l'année après avoir passé si longtemps loin du terrain.

L'ancien milieu de terrain du Bayern a écrit dans sa dernière chronique 'Sports Buzzer' : "Le Bayern l'aurait acheté pour 100 à 120 millions avant la rupture du ligament croisé, mais une cession pourrait désormais être beaucoup moins chère et ne coûterait peut-être que 30 à 50 millions."

Sané se rapprochait d'un retour à l'action avant que la saison ne soit temporairement interrompue par la pandémie de coronavirus et avait gagné quelques minutes bien nécessaires avec les réserves de City.