Les 10 'cracks' qui n'ont pas triomphé avec leur pays

Éric Cantona

L'ancien joueur de Manchester United est l'une des plus grandes stars de l'histoire de la Premier League, mais il n'a pas réussi à se hisser au même niveau avec l'équipe nationale française. Il n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 1994 et, depuis son agression contre un spectateur avec Manchester United en 1995, il n'a pas été convoqué.

Djalminha

L'indiscipline du Brésilien l'a empêché d'être une superstar avec la

Paolo Di Canio

Controversé comme peu d'autres, il est devenu célèbre en tant que fan de Mussolini et a été tout aussi aimé et détesté après un salut fasciste lors d'un derby Lazio-Rome. Footballeur à la technique inégalée et au tempérament unique, il n'a pas joué pour l'équipe nationale italienne bien qu'il ait joué pour Milan, la Lazio et la Juventus.

'Turu' Flores

Le buteur argentin a été champion du monde avec Velez Sarsfield avant de signer, à la surprise générale, pour une équipe de deuxième division en Espagne, l'Union Deportiva Las Palmas. Après avoir ébloui les îles par ses buts et ses dribbles, le

Paco Buyo

Le gardien de but galicien s'est distingué à ses débuts dans la Ligue espagnole et est devenu un joueur international au début des années 1980. Cependant, après son transfert au Real Madrid, l'équipe nationale espagnole l'a oublié. Il a vécu dans l'ombre de Zubizarreta et n'a joué que sept matches avec l'équipe nationale espagnole au cours de sa carrière. Gardien de but spectaculaire, il a été la grande muraille du Real Madrid dans les buts jusqu'à l'arrivée d'Iker Casillas.

Bernd Schuster

L'Allemand était un jeune prodige au début des années 1980 et a participé à un championnat d'Europe. Cependant, il a rapidement décidé de quitter l'équipe nationale allemande, ce qu'il a regretté depuis. Il a passé ses meilleures années loin de la scène internationale et a manqué au moins un titre de la Coupe du monde, celui d'Italie 1990.

Marco Simone

Un attaquant comme Marco Simone n'a réussi à jouer avec l'équipe nationale italienne que quatre fois. Membre de l'une des meilleures équipes de l'histoire de Milan, il a remporté deux fois la Ligue des champions et plusieurs titres de Serie A, en plus d'atteindre une autre finale de la Ligue des champions. Mais il n'a jamais suscité l'intérêt de la 'Azzurra', pas même lorsque Arrigo Sacchi, qui l'a fait débuter à Milan, a dirigé la 'Nazionale'.

Matthew Le Tissier

L'attaquant britannique est considéré comme l'un des meilleurs joueurs anglais des années 1990. Cependant, il n'a fait que huit apparitions pour les 'Pross'. L'attaquant de Southampton n'a jamais pris soin de son poids et a joué principalement pour le plaisir, de sorte qu'il n'a jamais été pris trop au sérieux par l'équipe nationale anglaise. Il a marqué certains des meilleurs buts de l'histoire de la Premier League, mais avec l'Angleterre, il n'a même pas fait ses débuts.

David Ginola

Beaucoup accusent Ginola de n'avoir pas fait d'efforts lors de la coupe du Monde aux États-Unis. Son but contre son propre camp face à la Bulgarie, lui a été fatale. Depuis lors, l'un des meilleurs joueurs français de la dernière décennie a à peine été rappelé. Il a manqué la Coupe du monde 1998, où les Bleus ont remporté leur premier titre.

Cristiano Lucarelli

Le cas du buteur italien est l'un des plus particuliers de la liste. Ses idéaux politiques - il est communiste -, loin de ceux du reste de ses coéquipiers, l'ont empêché d'avoir une régularité avec l'équipe nationale italienne malgré le fait qu'il ait joué six matches et marqué trois buts.