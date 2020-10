Les 10 effectifs les plus chers d'Europe

Ce lundi, l'Observatoire du Football du Centre International d'Etude du Sport de Neuchâtel (CIES) a calculé et dévoilé le top 10 des effectifs les plus chers des cinq grands championnats d'Europe.

Sans surprise, Manchester City est la formation qui a le plus dépensé en indemnités de transferts (bonus inclus) durant les derniers mercatos avec 1,036 milliard d'euros. Depuis l'arrivée de Guardiola, l'équipe a versé 474,7 millions d'euros que dans le secteur défensif. Encore cet été, les Citizens se sont offert Ruben Dias pour 68 millions d'euros.

À la deuxième place, on trouve bien évidemment le PSG, avec un total de 888 millions d'euros investis depuis l'arrivée du Qatar. Neymar (222 M€) et Mbappé (180 M€) sont actuellement les deux plus gros transferts de l'histoire du ballon rond.

Manchester United vient compléter le podium avec 844 millions d'euros déboursés pour s'offrir des joueurs comme Paul Pogba (105 M€), le plus gros transfert du club, Bruno Fernandes (55 M€) cet hiver, ou encore Van de Beek (40 M€) en septembre.

Le Bayern est, lui, à la 15ème place, avec 408 millions d'euros dépensés lors des derniers marchés. Un vrai modèle de gestion.

Voici la liste complète des 10 effectifs les plus chers d'Europe :

Manchester City : 1,036 millard d'euros

PSG : 888 M€

Manchester United : 844 M€

FC Barcelone : 826 M€

Chelsea : 763 M€

Real Madrid : 708 M€

Liverpool : 666 M€

Juventus : 594 M€

Arsenal : 590 M€

Everton : 504 M€