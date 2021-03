Les 10 joueurs qui ont gagnÃ© la Ligue des champions et la Copa Libertadores

Juan Pablo Sorín

Après avoir fait ses débuts avec Argentinos Juniors en 1994, l'Argentin a rejoint la Juventus et remporté la Ligue des champions. Après un passage discret chez la 'Vecchia Signora', il retourne en Argentine pour remporter la Libertadores avec River Plate.

Dida

Le légendaire gardien de but brésilien a remporté le titre de la Copa Libertadores en 1997 avec Cruzeiro. Après avoir fait le tour du monde, il a atterri à Milan, où il a remporté deux coupes aux grandes oreilles en 2003 puis en 2007.

Roque Junior

Le joueur brésilien a glané la Ligue des champions avec Dida à l'AC Milan. Avant de rejoindre l'Italie en 1999, il a remporté la Libertadores avec Palmeiras.

Cafú

Une légende qui ne pouvait pas manquer dans cette liste. Il a aidé Sao Paulo à remporter les Libertadores en 1992 et 1993. Il a ensuite joué pour Saragosse, Palmeiras et l'AS Roma avant de rejoindre l'AC Milan en 2003 et de remporter la Ligue des champions avec les Italiens en 2007, à l'âge de 37 ans.

Carlos Tévez

Tévez a joué un rôle important dans la conquête de la Copa Libertadores du Boca Juniors en 2003. Corinthians, West Ham et Manchester United l'ont accueilli les saisons suivantes. Et c'est à Old Trafford qu'il a remporté la coupe aux grandes oreilles en 2008, devenant ainsi le cinquième joueur à réaliser un tel doublé.

Walter Samuel

En 2000, le défenseur argentin fut le leader de la défense du Boca Juniors lors de la conquête de l'Amérique du sud. Après quatre saisons à l'AS Roma et une au Real Madrid, Samuel a rejoint l'Inter Milan pour remporter la Ligue des champions avec José Mourinho au Santiago Bernabeu.

Ronaldinho

Il a d'abord remporté la Ligue des champions avec le FC Barcelone en 2006, une année mémorable. Plus tard, après avoir joué pour l'AC Milan et Flamengo, il a remporté la Libertadores en 2013 avec l'Atlético Mineiro.

Neymar

Il est une star dès son plus jeune âge. Les fans de Santos le savent bien, eux qui ont apprécié sa magie lorsqu'ils ont soulevé la Libertadores en 2011. Quelques années plus tard, aux côtés de Messi et Suárez, Neymar a été sacré champion d'Europe en 2015.

Danilo

Le défenseur de la Juventus a remporté la Copa Libertadores avec Santos aux côtés de Neymar en 2011. Après avoir fait le grand saut en Europe, Danilo a remporté deux Ligue des champions consécutives avec le Real Madrid, notamment en 2016 et 2017.

Rafinha

Le défenseur latéral brésilien est devenu le dixième joueur à remporter le doublé. C'est en 2019 avec Flamengo, qu'il remporte la Libertadores et rejoint le club restreint des joueurs ayant remporté les deux titres. Rafinha a atteint la gloire européenne avec le Bayern Munich en 2013.