Les 10 plus grands talents du championnat portugais

Sur son site, il est référencé Nuno Tavares, Darwin Núñez, Pedrinho (Benfica), Fábio Vieira (FC Porto), Nuno Mendes, Pedro Porro, Pedro Gonçalves, Tiago Tomás (Sporting) ainsi que David Carmo (SC Braga) et Gustavo Assunção (Famalicão) comme les joueurs de premier plan jouant au Portugal.

Nuno Tavares : "Il a déjà 10 matches en championnat, même s'il se dispute la place avec Grimaldo, il est l'un des meilleurs joueurs du championnat. Sa force physique est particulièrement impressionnante et, quand il est lancé, il est difficile à arrêter."

Darwin Núñez : "Très rapide et avec une grande vision du jeu. Pour une raison quelconque, l'entraîneur, Jorge Jesus, a déclaré qu'il serait un joueur de classe mondiale."

Pedrinho : "Un autre grand talent, avec une énorme capacité technique et très rapide. C’est un cauchemar pour les défenseurs, mais il faut être plus cohérent si on veut atteindre le sommet."

Fábio Vieira : "Il brise souvent les lignes défensives adverses en vitesse. Il est l'un des plus grands talents de la ligue portugaise."

Pedro Gonçalves : "Il est la tête d'affiche du Sporting et le meilleur buteur du championnat. Une bonne affaire que le Sporting a trouvé pour 6,5 millions d'euros."

Pedro Porro : "Un prêt pour le football portugais était la bonne étape dans la carrière de Porro, qui a commencé tous les matchs du Sporting cette saison."

Tiago Tomás : "Le jeune attaquant est un autre exemple de la raison pour laquelle l'académie du Sporting est l'une des meilleures au monde. Si il améliore son jeu de position et sa précision de passes, rien ne l'empêchera d'avoir une belle carrière."

David Carmo : "Impressionnant avec sa force physique. 1m96, 85 kilos, est le «défenseur central» typique. De plus, il a une grande capacité à construire avec son pied gauche et, il parvient à livrer le ballon propre à ses collègues. Liverpool a essayé de le signer mais le SC Braga ne l'a pas laissé partir."

Gustavo Assunção : "En dépit d'être un milieu de terrain défensif, Gustavo Assunção impressionne par un bon contrôle du ballon et une excellente vision du jeu."