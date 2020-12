Les 3 finalistes pour le prix The Best dévoilés

S'il n'y aura pas de Ballon d'Or cette année, la FIFA a tout de même tenu à récompenser les joueurs et les entraîneurs en organisant sa cérémonie de remise de prix des The Best pour l'année 2020.

La cérémonie sera organisée le 17 décembre prochain, et les nommés avaient été donnés le 25 novembre dernier. Ce vendredi, la FIFA a dévoilé les noms des finalistes pour chaque prix, dont le prix le plus important : celui du Meilleur joueur de l'année 2020.

Sans surprise, Robert Lewandowski fait partie des trois finalistes. Auteur d'une saison remarquable avec le Bayern Munich, l'attaquant polonais fait office de grand favori pour remporter le prix cette année.

Les deux autres joueurs qui l'accompagnent parmi les finalistes sont des habitués : Cristiano Ronaldo et Leo Messi. Pourtant auteurs de belles saisons, leur présence dans ce Top 3 surprend plusieurs amateurs du ballon rond.

Des joueurs comme Kévin de Bruyne, Thiago Alcantara ou encore Neymar Jr. resteront donc aux portes de ce podium de la FIFA. Il faudra désormais attendre encore quelques jours pour connaître le nom du grand vainqueur.