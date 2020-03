Les 3 prolongations de contrat que le monde attend

Le monde du football est plus à l'arrêt que jamais. La quasi-totalité du globe est paralysée face à la pandémie de Covid-19 actuelle et les clubs de football doivent éviter de perdre des millions d'euros.

Les clubs se concentrent actuellement à limiter les dégâts économiques causés par l'arrêt du football, et ont mis certains objectifs de la saison en stand-by, comme celui des prolongations de contrats des joueurs les plus importants de leurs effectifs.

C'est le cas de trois prolongations en particulier comme l'explique le quotidien espagnol 'Marca'. Trois prolongations qui pourraient changer beaucoup de choses sur le prochain mercato estival : celles de Kylian Mbappé, Leo Messi et Sergio Ramos.

Les trois joueurs sont les superstars de leurs équipes actuelles et les dirigeants du PSG, du Real Madrid et du FC Barcelone, espèrent réussir à convaincre leurs joueurs respectifs de prolonger leurs contrats pour plusieurs saisons supplémentaires.

Cependant, les dossiers sont pour l'instant en attente et le monde attend patiemment de savoir quel sera l'avenir proche des trois joueurs. Leo Messi, par exemple, terminera son contrat avec le Barça en 2021 et était prêt à s'asseoir et négocier avec son club avant le début de la crise. Et alors que les problèmes entre les joueurs et la direction du club ont été importants cette saison, certains se demandent si l'Argentin prolongera.

Quant à Sergio Ramos, une prolongation de contrat pourrait être son dernier grand contrat de sa carrière, alors que le défenseur central du Real Madrid fête ses 34 ans ce lundi-même.

Enfin, celle de Kylian Mbappé est l'une des plus importantes pour l'avenir. En prolongeant le contrat de sa jeune star, le Paris Saint-Germain éviterait de risquer de le perdre cet été pour un club comme le Real Madrid.

Le club parisien serait prêt à couvrir d'or son jeune attaquant mais il faudra attendre pour savoir si les deux parties trouvent un accord pour maintenir leur relation pour les prochaines années.