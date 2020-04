Le BarÃ§a prÃªt Ã  mettre tout son effectif sur le marchÃ©... sauf trois joueurs

La crise provoquée par le coronavirus a fait du mal aux dirigeants du FC Barcelone. Entre tensions avec les joueurs, crise financière et crise institutionnelle au sein de la direction, personne n'est épargné.

Le club sait qu'il aura besoin d'argent cet été, pour renflouer ses caisses face à la crise et notamment pour recruter quelques joueurs et renforcer son équipe. Ainsi, le Barça aura besoin de liquidités.

Et selon les dernières informations rapportées par 'ESPN', le club blaugrana serait en train de prévoir moins de dépenses et plus d'échanges de joueur pour éviter de perdre trop d'argent.

Les échanges de joueurs pour faire venir des renforts seront donc une priorité, mais 'ESPN' va plus loin et assure que tous les joueurs de Quique Setién seront sur le marché des transferts cet été.

Tous, sauf trois. Le média souligne que seuls trois joueurs seront intouchables : Marc-André ter Stegen, que le Barça veut prolonger; Frenkie de Jong et le capitaine Leo Messi. Le reste pourrait donc partir si un club réalise une offre satisfaisante ou accepte d'en inclure un dans un autre transfert.

Il risque donc d'y avoir du ménage cet été à Barcelone si l'on en croit le média cité. En attendant, le club blaugrana s'intéresse toujours à de nombreux joueurs dont Lautaro Martinez, Tanguy Ndombélé ou encore Fabián Ruiz.