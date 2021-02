Les 4 cibles du Real Madrid pour remplacer Sergio Ramos

Le Real Madrid va vivre quelques mois d'incertitude, alors que certains de ses cadres n'ont toujours pas prolongé leur contrat, qui expire à la fin de saison actuelle.

La principale préoccupation est Sergio Ramos. Le capitaine du Real Madrid ne trouve pas d'accord avec sa direction pour prolonger, et les rumeurs et sa blessure l'envoient de plus en plus loin de la capitale.

Raison pour laquelle la direction lui chercherait déjà un remplaçant digne de ce nom. Selon les informations de 'AS', quatre noms en particulier auraient été surlignés sur la liste de Florentino Perez comme cibles potentielles.

La première reste David Alaba. Annoncé dans le viseur du Real Madrid depuis des mois, le défenseur autrichien quittera le Bayern Munich à la fin de saison pour laisser sa place à Dayot Upamecano, et sera libre de s'engager où il veut cet été. Un défenseur de renommée mondiale et avec une grande expérience, qui pourrait arriver gratuitement. Cependant, le joueur demanderait un gros salaire, et son agent Pini Zahavi, serait lui aussi gourmand.

Kalidou Koulibaly est lui aussi sur cette liste. À 29 ans, l'international sénégalais est bien souvent cité parmi les plus grands à son poste depuis quelques années. Souvent annoncé dans le viseur des cadors européens, Naples n'a jamais lâché et demande un prix important.

Les deux autres noms cités par le quotidien espagnol permettraient au Real Madrid de regarder un peu plus loin vers l'avenir. Le premier est le jeune Français Jules Koundé, qui se montre impressionnant depuis qu'il a rejoint Séville en 2019. Considéré comme l'un des meilleurs d'Europe cette saison, Jules Koundé néanmoins devrait coûter cher, et sa clause libératoire s'élève déjà à 90 millions d'euros.

Enfin, il y a Pau Torres. Celui qui pourrait aussi prendre la relève de Sergio Ramos en sélection lors des prochaines années a fait l'objet de plusieurs rumeurs concernant l'intérêt des Merengue sur les derniers mois. Sa clause libératoire à Villarreal est de 50 millions d'euros, mais le club pourrait négocier un transfert pour une somme inférieure.