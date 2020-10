Les 5 absents de Manchester United contre le PSG

Tout comme lors de son dernier déplacement au Parc des Princes, Ole Gunnar Solskjaer devra faire sans certains cadres de son équipe ce mardi contre le Paris Saint-Germain.

L'équipe mancunienne sera privé de cinq joueurs au total, tout comme Thomas Tuchel sera privé de certains joueurs précieux comme Marco Verratti, Juan Bernat ou Mauro Icardi.

En conférence de presse ce mardi, le coach des Red Devils a confirmé une absence en particulier, celle de sa recrue Edinson Cavani, que tout le monde s'attendait à revoir sur la pelouse du Parc des Princes.

Mais l'Uruguayen est trop juste physiquement et n'est pas encore prêt à jouer selon Solskjaer. Harry Maguire, Mason Greenwood, Eric Bailly et Jesse Lingard ne seront pas présents non plus.