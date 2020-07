Les 5 légendes avec qui Rodrygo aurait voulu jouer

Tous les joueurs de football ont leur modèle et des exemples qui leur ont permis de rêver et de se battre pour atteindre le plus haut niveau. Rodrygo n'est pas différent des autres.

Le jeune joueur brésilien au Real Madrid a profité de ses quelques jours de repos après la fin de la Liga pour répondre aux questions de ses followers sur les réseaux sociaux.

L'ailier merengue a choisi de répondre à une question concernant le joueur avec qui il aurait rêvé de jouer. Il a finalement choisi de donner le nom de cinq légendes du football.

"C'est très difficile de n'en choisir qu'un seul donc je vais faire mon Top 5 : en premier, Pelé, évidemment. Ronaldo 'O Fenomeno', Zidane, Roberto Carlos et Cristiano Ronaldo", a déclaré Rodrygo.