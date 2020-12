Les 5 noms cochés par le Milan pour se renforcer en attaque

En plus de ses failles en défense, le Milan AC connaît des difficultés en attaque. Ibrahimovic et Rebic sont blessés et le jeune Lorenzo Colombo n'est pas convaincant. Milan devrait donc se montrer actif lors du mercato hivernal.

Le quotidien italien 'Tuttosport' cite cinq noms vers lesquels Milan pourrait se tourner. La direction milanaise songerait plus particulièrement à trois joueurs : Luka Jovic du Real Madrid, Odsonne Edouard du Celtic ou Gianluca Scamacca de Sassuolo, prêté par le Genoa.

'Sport mediaset' annonce même qu'une rencontre entre dirigeants pourrait avoir lieu prochainement pour Scamacca.

Mais au-delà de ces trois noms, le Milan, par l'intermédiaire de Mino Raiola, pourrait se pencher vers deux autres joueurs : Donyelle Malen (PSV Eindhoven) ou Myron Boadu (AZ Alkmaar).