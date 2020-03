Les 5 objectifs du PSG face au Borussia Dortmund

1. Retrouver le Neymar du mois de janvier

En janvier, Neymar Jr se trouvait dans une forme olympique. Six buts et trois passes décisives en six matches ont permis à l'international brésilien de montrer son meilleur visage dans la capitale française.

Mais cette bonne dynamique a connu un coup de mou en raison d'une blessure contractée le 1er février dernier. Le club l'a préservé et face au Borussia Dortmund, le jeune prodige est arrivé sans rythme dans les jambes.

Lors des trois rencontres disputées après sa blessure, ses chiffres ont été moins impressionnants, notamment en ce qui concerne son impact et son influence sur le jeu.

L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, a conscience de cette baisse de régime et compte bien mettre tout en oeuvre pour retrouver le Neymar d'avant.

2. La rage de Mbappé

L'attaquant français joue mieux lorsqu'il est en colère. Et il l'est. D'un côté avec les ultras du club, qui ont remis en doute son aptitude à rester professionnel. Mbappé leur a répondu à travers les réseaux sociaux, et depuis la défaite face au Borussia Dortmund, rien ne s'est réellement arrangé.

Le natif de Bondy n'entretient pas non plus de très bonnes relations avec la direction du club de la capitale, qui s'oppose à sa participation aux Jeux Olympiques.

La rage s'est fait ressentir sur le terrain et sa dernière victime en date n'est autre que l'Olympique Lyonnais. Face aux Gones de Rudi Garcia, le jeune prodige a été l'auteur d'un triplé, en signant un but exeptionnel.

Depuis la défaite concédée en Allemagne, le jeune tricolore a inscrit six buts et a prouvé qu'il n'avait "pas peur de gagner".

Les supporters qui seront présents dans les tribunes du Parc des Princes attendent une grande prestation de leur jeune star de 21 ans le 11 mars prochain.

3. La peur de l'échec

Les huitièmes de finale sont devenus la peur bleue des Parisiens. Eliminés à ce stade la compétition lors des ultimes éditions, les pensionnaires de Ligue 1 comptent bien cette fois-ci aller plus loin.

La défaite à Dortmund a semé la panique à Paris, qui s'est peu à peu transformé en peur à l'approche du match retour. Le club ne veut toutefois pas rentrer dans l'obsession et se garde de l'espoir.

4. Une milieu de terrain décimé

Pour la réception des Allemands au Parc des Princes, Thomas Tuchel ne pourra pas compter sur l'Italien Marco Verratti, qui a vu rouge au match aller face au Borussia Dortmund et qui se trouve sanctionné pour le match aller.

Le technicien allemand est conscient qu'il perd une pièce importante dans l'entrejeu. Mais Tuchel se retrouve également avec quelques doutes en défense.

Le Sénégalais Gana Gueye et l'Argentin Leonardo Paredes pourraient jouer ensemble pour la toute première fois.

5. Cavani ou Icardi

L'entraîneur pourrait jouer ses meilleures cartes en attaque. Mais l'argentin Mauro Icardi a perdu la fraîcheur de ses premiers mois sous le maillot parisien tandis que l'Uruguayen, Edinson Cavani, a rendu de belles copies depuis son retour de blessure.

Tuchel est confiant en ses deux joueurs mais devra faire des choix face aux Allemands.