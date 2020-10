Les 5 remplaçants qui ont marqué un hat-trick en Ligue des champions

Manchester United s'est imposé 5-0 face au RB Leipzig en Ligue des champions, lors d'une nuit historique pour Marcus Rashford dans sa jeune carrière.

Entré en jeu à la 61e minute, l'international anglais a inscrit trois buts contre Leipzig et est devenu le joueur le plus rapide à inscrire un hat-trick après avoir débuté la rencontre sur le banc (en doublant un certain Kylian Mbappé).

Revenons dans le passé. Marcus Rashford n'est pas le seul joueur à avoir réalisé cet exploit en Champions League. Kylian Mbappé était le dernier à l'avoir fait, lors de la saison passée contre Bruges.

Avant cela, Joseba Llorente avait déjà réalisé cette performance en octobre 2008, lors d'une rencontre en Villarreal et Aalborg. En 2001, Walter Pandiani était lui aussi entré en jeu en cours de match, et avait inscrit trois buts contre le PSG avec le Deportivo.

Enfin, le 9 décembre 1998, Uwe Rösler avait été le premier à le faire. Contre Helsinki, le joueur de Kaiserslautern était en jeu à la 38e minute avant d'inscrire trois buts. Rashford est entré dans un club très privé.