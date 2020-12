Les 55 nommés pour le onze de l'année FIFA-FIFpro

Comme chaque année, la FIFA et la FIFPRO organisent l’élection de l’équipe FIFA de l’année. Les deux instances ont révélé ce jeudi les 55 nommés en vue de l'équipe-type de la saison 2019-20.

Sans surprise, le Bayern Munich, vainqueur de la Ligue des champions cette saison, est l'équipe la mieux représentée, plaçant 11 candidats. On trouve également huit membres du Real Madrid et Liverpool.

Cinq Tricolores font partie de la liste : Benzema (Real Madrid), Mbappé (PSG), Kanté (Chelsea), Varane (Real Madrid) et Hugo Lloris (Tottenham).

8 joueurs dont Bruno Fernandes font leur entrée dans cette sélection : Gianluigi Donnarumma, Hugo Lloris, Toby Alderweireld, Alphonso Davies, Dele Alli, Bruno Fernandes, Leon Goretzka, Jordan Henderson, Pierre-Emerick Aubameyang, Serge Gnabry et Erling Haaland.

Le onze sera révélé le 17 décembre prochain lors de la cérémonie FIFA The Best.

Gardiens : Alisson (Liverpool), Courtois (Real Madrid), De Gea (Manchester United), Donnarumma (Milan AC), Ederson (Manchester City), Lloris (Tottenham), Navas (PSG), Neuer (Bayern Munich), Oblak (Atletico Madrid), Ter Stegen (FC Barcelone)

Défenseurs : Alaba (Bayern Munich), Alba (FC Barcelone), Alderweireld (Tottenham), Alexander-Arnold (Liverpool), Dani Alves (Sao Paulo), Boateng (Bayern Munich), Davies (Bayern Munich), Van Dijk (Liverpool), Koulibaly (Naples), De Ligt (Juventus Turin), Marcelo (Real Madrid), Ramos (Real Madrid), Robertson (Liverpool), Thiago Silva (Chelsea), Varane (Real Madrid)

Milieux : Alcantara (Liverpool), Alli (Tottenham), Busquets (FC Barcelone), Casemiro (Real Madrid), Coutinho (FC Barcelone), De Bruyne (Manchester City), Fernandes (Manchester United), Goretzka (Bayern Munich), Henderson (Liverpool), De Jong (FC Barcelone), Kanté (Chelsea), Kroos (Real Madrid), Kimmich (Bayern Munich), Modric (Real Madrid), Müller (Bayern Munich)

Attaquants : Agüero (Manchester City), Aubameyang (Arsenal), Benzema (Real Madrid), Gnabry (Bayern Munich), Haaland (Borussia Dortmund), Ibrahimovic (Milan AC), Kane (Tottenham), Lewandowski (Bayern Munich), Mané (Liverpool), Mbappé (PSG), Messi (FC Barcelone), Neymar (PSG), Ronaldo (Juventus Turin), Salah (Liverpool), Son (Tottenham).

ANNOUNCEMENT@FIFPRO together with @FIFAcom proudly presents the 55 players with most votes for the 2020 FIFA FIFPRO Men's World 11, selected by their fellow professional footballers.



Here's all you need to know https://t.co/0JH5WVoo2L #FIFAFootballAwards #TheBest pic.twitter.com/lpZEEryGED