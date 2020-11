Les 6 indésirables de Ronald Koeman

Le FC Barcelone vit des hauts et des bas depuis le début de saison. Malgré un sans-faute en Ligue des champions, le Barça a beaucoup de mal à lancer sa saison en championnat.

Entre manque d'efficacité devant les buts et irrégularité, le Barça de Ronald Koeman a encore beaucoup de travail à faire. Mais en attendant, l'entraîneur néerlandais commence à y voir plus clair.

Selon les informations de 'AS', l'entraîneur du Barça sait déjà sur quels joueurs il n'a pas l'intention de compter cette saison, des joueurs qui n'ont presque pas encore fait une apparition sur le terrain depuis le début de saison.

En commençant par un Riqui Puig qui a insisté pour ne pas partir en prêt malgré les avertissements de son entraîneur, mais qui n'a toujours pas réussi à le faire changer d'avis. Tout comme Carles Aleña, qui n'a joué que six minutes depuis le début de la saison.

Matheus Fernandes, recruté l'hiver dernier et arrivé à Barcelone cet été après son prêt à Valladolid, ne fait pas non plus partie du projet de Koeman. Son avenir semble s'éloigner un peu plus du Camp Nou.

La situation est aussi compliquée pour Samuel Umtiti et Junior Firpo. Le Français essaie de sortir de sa spirale infernale de blessures, et Firpo tombe de plus en plus bas dans la hierarchie, alors que Dest, Roberto et Alba sont prioritaires pour Ronald Koeman.

Et enfin, il y a Martin Braithwaite. Le numéro 9 de l'équipe blaugrana cette saison n'a joué que 37 minutes, divisées sur 5 rencontres. Ses performances ne parviennent pas à convaincre, et l'entraîneur du Barça rêve déjà de Memphis Depay pour le remplacer.